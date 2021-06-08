وفد البرلمان البوسني يصل في زيارة رسمية الى أذربيجان

باكو، 8 يونيو (أذرتاج)

وصل وفد برلمان البوسنة والهرسك في زيارة رسمية الى أذربيجان في 8 يونيو.

يرأس الوفد البوسني رئيس غرفة الشعوب بالبرلمان بكير عزت بيكوفيتس.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوفد البرلماني البوسني سيجري العديد من اللقاءات مع كبار رسميين لأذربيجان ويجري تبادل الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ستختتم الزيارة في 10 يونيو.