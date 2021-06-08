باكو، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج) نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية علاء الدين بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني. احتلت القوات المسلحة الأرمينية قرية علاء الدين في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الشجاع بتحرير القرية من وطأة الاحتلال الارمني في 30 أكتوبر من عام 2020 تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16230739403224617010.mp4

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية علاء الدين المحررة في محافظة زنقيلان (فيديو)

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