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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية علاء الدين المحررة في محافظة زنقيلان (فيديو)

    ٠٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥‎:٣٨]

    باكو، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية علاء الدين بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    احتلت القوات المسلحة الأرمينية قرية علاء الدين في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الشجاع بتحرير القرية من وطأة الاحتلال الارمني في 30 أكتوبر من عام 2020

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16230739403224617010.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية علاء الدين المحررة في محافظة زنقيلان (فيديو)
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