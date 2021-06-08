بدء زيارة وفد بوسني الى مدينة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني
AzerTAg.az
٠٨.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٥]
أغدام، 8 يونيو (أذرتاج)
بدأت زيارة رئيس غرفة الشعوب للبرلمان البوسني الهرسكي بكير عزت بيكوفيتس الوفد المرافق له الى مدينة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني.
افاد مراسل أذرتاج ان الهدف من الزيارة هو تعرف الوفد ميدانيا على مدى دمار ووحشية القوات المسلحة الارمينية في مدينة أغدام.
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