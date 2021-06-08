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    البرلمان القيرغيزي يصادق على تعيين كايرات عثمان علييف سفيرا لبلاده في أذربيجان

    ٠٨.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٢١]

    باكو، 8 يونيو (أذرتاج)

    صادقت لجنة التعاون والدفاع والامن لدى البرلمان القيرغيزي (جوكورغو كنيش) على تعيين كايرات عثمان علييف سفيرا لبلاده في أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البرلمان القيرغيزي ام كايرات عثمان علييف عضو في اللجنة المركزية للانتخابات والاستفتاءات في قيرغزستان منذ عام 2016.

    بعد ذلك، سيتم التصديق على هذا التعيين من قبل الرئيس القيرغيزي.

    كان كايرات عثمان علييف نائب رئيس الاكاديمية الدبلوماسية لدى وزارة الخارجية القيرغيزية.

    AZERTAG.AZ : البرلمان القيرغيزي يصادق على تعيين كايرات عثمان علييف سفيرا لبلاده في أذربيجان
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