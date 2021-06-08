ميكائيل جباروف: زادت الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 25.4 %

باكو، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

إن الانتعاش الواثق للاقتصاد الأذربيجاني مستمر على قدم وساق، حسبما افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف.

وأشار الوزير إلى أن قيمة الصادرات من المنتجات غير النفطية ارتفعت بنسبة 25.4 في المائة في الفترة ما بين يناير ومايو من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 908 ملايين دولار. ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 14.6 في المائة خلال 5 أشهر من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.