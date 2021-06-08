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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية آغبولاق لمحافظة لاجين (فيديو)

    ٠٨.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٤٥‎]

    باكو، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية آغبولاق لمحافظة لاجين المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر ان الجيش الأرميني احتل القرية في عام 1992. تم تحرير محافظة لاجين في 1 ديسمبر بحسب البيان المشترك الموقع بين رئيسي أذربيجان وروسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر نتيجة الانتصار العظيم للجيش الأذربيجاني الشجاع في الحرب الوطنية.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16231564961915753421.mp4

     

    AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية آغبولاق لمحافظة لاجين (فيديو)
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