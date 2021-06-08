باكستان ترفض استضافة قواعد عسكرية امريكية

باكو، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

رفضت باكستان استضافة قواعد عسكرية أمريكية.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في مقابلة مع قناة "جيو نيوز".

في وقت سابق، أعلنت أمريكا أنها ستكمل انسحاب القوات من أفغانستان في الفترة ما بين 1 مايو و11 سبتمبر. وقعت طالبان والولايات المتحدة أول اتفاق سلام في الدوحة في عام 2020 بعد أكثر من 18 عاما من الحرب. وبموجب شروط الاتفاقية، يجب أن تغادر القوات الأجنبية البلاد خلال 14 شهرا ويجب أن يبدأ الحوار بين الأطراف في أفغانستان بعد تبادل الأسرى.