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    أذربيجان يقابل نظيره الجورجي

    ٠٨.٠٦.٢٠٢١ [٢٣:٠٥‎]

    باكو، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    اقيمت مباراة ودية للمنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 17 عاما ضمن المعسكر التدريبي في تبليسي.

    أفادت وكالة أذرتاج أن منتخبنا قابل فريق جورجيا.

    بدأت المباراة القادمة بين منتخبي أذربيجان وجورجيا لكرة القدم في الساعة 18:00 بتوقيت باكو في 8 يونيو وانتهت بفوز المنتخب الجورجي بحساب 2:1.

    AZERTAG.AZ : أذربيجان يقابل نظيره الجورجي
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