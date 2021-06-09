تبادل الآراء حول الأعمال المنفذة في مجال التعليم بين أذربيجان وتركيا

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

استقبل وزير التعليم أمين أمر الله يف رئيس جامعة اوستيم التقنية التركية مراد علي يولك مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الوزير أحاط الضيوف علما في اللقاء بالاعمال المنفذة في اطار التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وتركيا. وجرى تبادل الآراء حول دور محتمل لجامعة اوستيم التقنية في فعاليات منفذة في مجال التعليم العالي في البلد.

يذكر أن جامعة اوستيم التقنية توصلت إلى اتفاق مع جامعة التقنية الأذربيجانية على تنفيذ التعاون في مجال التبادل بالاساتذة والطلبة وبرامج الشهادات المزدوجة.