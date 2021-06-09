بكر عزت بيجوفيتش: لم أتوقع مشاهدة مثل هذا المنظر الرهيب في أغدام ما كان غرض محتلي اغدام أن يسكنوها

أغدام، 9 يونيو، أذرتاج

قال بكر عزت بيجوفيتش انني ما كنت أتوقع مشاهدة مثل هذا المنظر الرهيب في أغدام. وكنت افكر في مواجهة مدينة أغدام ولكنه لا مدينة هنا. وحفرت القبور وتعرض المسجد للإهانة. ومن الواضح من هذا الدمار والخراب والهدم أن غرض محتلي المدينة ما كان أن يسكنوها.

أفادت أذرتاج عن عزت بيغوفيتش رئيس غرفة شعوب الجمعية البرلمانية في البوسنة والهرسك قوله في تصريح له لصحفيين على هامش زيارة قام بها لمدينة أغدام المحررة من وطأة احتلال أرمينيا انني متأكد من إعادة اعمار اغدام مضيفا انني اشكر الله عز وجل أن جيش أذربيجان حقق نصرا والهدف الرئيسي الحين هو إعادة اعمار وبناء هذه الأراضي وستحول أذربيجان أغدام إلى مكان جميل كما كان سابقا.

وأشار عزت بيجوفيتش إلى أن هذه الاحداث شبيهة بحوادث البوسنة والهرسك حيث كانت عاصمة البوسنة تعرضت لمثل هذا الدمار والخراب في حينها وكانوا أيضا يحفرون القبور لانتشال الشهداء. والخاصية المشتركة الأخرى بين شعبي أذربيجان والبوسنة انهما يتمنون السلم. وكلا الشعبان يطلبان إعادة الاعمار والبناء وليس الهدم والتدمير بل يريدان تطوير العلاقات والالفة والمؤانسة واهنئ أذربيجان شعبا وقيادة بمناسبة هذا النصر.

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Feed: AZƏRTAC – Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

Posted on: Wednesday, June 09, 2021 10:23 AM

Author: AZƏRTAC – Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

Subject: Bakir İzetbeqoviç: Ağdamda bu cür dəhşətli mənzərə ilə qarşılaşacağımı gözləmirdim

Ağdamda bu cür dəhşətli mənzərə ilə qarşılaşacağımı gözləmirdim. Mən Ağdam şəhərini görəcəyimi düşünürdüm. Amma burada şəhər yoxdur. Qəbirlər qazılıb, məscid təcavüzə məruz qalıb. Bu dağıntılardan da məlumdur ki, şəhəri işğal edənlərin məqsədi burada yaşamaq olmayıb

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