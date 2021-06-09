ميخائيل غوسمان: من الواجب القيام بكل ما هو ممكن للحصول على خرائط الحقول الملغومة

موسكو، 9 يونيو، أذرتاج

أعرب النائب الأول لمدير عام وكالة "تاس" (TASS) الروسية للانباء ميخائيل غوسمان عن تعازيه لأسر الصحفيين اللذين قُتلا في انفجار لغم أرضي في مقاطعة كلبجر لأذربيجان.

وتفيد أذرتاج أن ميخائيل غوسمان قال في مقابلة مع بوابة "موسكو-باكو": إنه "للأسف، تصبح مهنة الصحافة أكثر خطورة كل عام. كثيراً ما يُقتل الصحفيون في "نقاط ساخنة" حول العالم. ومع ذلك، فإن وفاة صحفيين محترفين للغاية بعد نهاية الحرب ونهاية الصراع مأساوية بشكل خاص ومؤلمة بشكل لا يطاق. قُتل اثنان من زملائي الأذربيجانيين بشكل مأساوي في انفجار لغم أرضي في مقاطعة كلبجر في أذربيجان. عمل أحدهم لسنوات عديدة في وكالة أذرتاج التي هي شريكة لوكالة أنباء "تاس". ذهب هذان الصحفيان إلى هناك لمجرد القيام بعملهما المهني للتحدث عما يحدث في البلاد اليوم".

وأشار الصحفي الروسي إلى أن وكالة "تاس" ومديرها العام سيرجي ميخائيلوف نيابة عن جميع العاملين بالوكالة أعربا عن عميق تعازيهما لأسر الصحفيين القتيلين.

وعقد اجتماع لتحالف وكالات الأنباء الأوروبية صباح يوم مقتل الصحفيين. وحضر الاجتماع رؤساء جميع وكالات الأنباء الأوروبية الرائدة. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن عميق أسفهم لوفاة الصحفيين الأذربيجانيين وأعربوا عن تضامنهم معهما.

قال ميخائيل غوسمان: "بالطبع، في زمن السلام، من المستحيل التصالح مع حقيقة أن الناس والصحفيين قُتلوا بسبب الألغام الأرضية التي خلفتها الحرب الأخيرة. في هذا الصدد، بالطبع، من الضروري الحصول على خرائط الحقول الملغومة وإزالة الألغام وبذل كل ما في وسعها لضمان عدم قتل المدنيين، بمن فيهم الصحفيون نتيجة لهذه الانفجارات.