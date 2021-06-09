أذربيجان تحتل المرتبة الثالثة في أوروبا في عدد المؤهلين الى بطولة "طوكيو 2020" للملاكمة

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

نجح فريق الملاكمة الأذربيجاني للرجال في المنافسة الأوروبية المؤهلة للأولمبياد.

أفادت أذرتاج أنه وفقاً لعدد الرياضيين الذين تأهلوا للمشاركة في البطولة، احتل فريقنا المركز الثالث بشكل عام. يأتي منتخبنا الوطني الذي فاز بخمس تذاكر إلى طوكيو 2020 في المرتبة التالية بعد اللجنتين الأولمبية لبريطانيا العظمى وروسيا. حصلت كل دولة من هاتين الدولتين على 7 تراخيص.

توقف السباق الذي بدأ العام الماضي في لندن بسبب جائحة فيروس كورونا وأنه يستمر هذا العام في باريس بإجمالي 50 فائزاً في ثماني فئات للوزن (رجال). في المجموع، تأهل الملاكمون من 18 دولة إلى طوكيو 2020 في البطولة.

نظراً لإلغاء بطولة العالم للتصفيات الأولمبية سيتم إصدار 32 ترخيصاً بناءً على التصنيف.

تجدر الإشارة إلى أن تيفور علييف (57 كغم) وجاود شلبييف (63 كغم) ولورينزو سوتومايور (69 كغم) وألفونسو دومينجيز (81 كغم) ومحمد عبد الله (+91 كجم) فازوا بحق المشاركة في الأولمبياد في منتخب أذربيجان.