وفد برلمان لاتفيا يزور كنجة لتفقد جرائم أرمينيا الحربية ضد المسالمين بأسلحة الدمار الشامل – صور

كنجة، 9 يونيو، أذرتاج

وصل 9 يونيو اليوم رومان ناؤدينش رئيس الفريق البرلماني اللاتفي لتشجيع التعاون مع برلمان أذربيجان مع الوفد المرافق له إلى مدينة كنجة.

أفادت أذرتاج أن غرض الزيارة تعريف النواب من لاتفيا على جرائم أرمينيا الحربية المرتكبة بهجمات وغارات ليلية باستخدام أسلحة الدمار الشامل في مدينة كنجة ثاني كبريات مدن أذربيجان الواقعة على بعد بعيد عن منطقة الجبهة خاصة الهجمات ليلتي 11 و17 أكتوبر عام 2020م.

وقدمت للضيوف المتعرفين إلى جرائم أرمينيا لحربية معلومات جاء فيها أن قوات أرمينيا المحتلة انتهكت انتهاكا صارخا معايير ومبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949م ومحاضرها الإضافية وكذلك نتائج لقاء منعقد في موسكو بطلبهم هم الذي أصروا عليه إصرارا متواصلا خارقين مطالب نظام وقف إطلاق النار المتفق عليه باستهدافهم المسالمين العزل في مدينة كنجة باستخدام الصواريخ المدفعية وأسلحة الدمار الشامل بعيدة المدى.

وأودت الجرائم الحربية التي ارتكبتها أرمينيا ليلتي 11 و17 أكتوبر 2020م في مختلف مناطق كنجة بحياة عشرات مدنيين بينهم الأطفال والنسوة والمسنون بجانب إصابة اكثر من مائة مسالم.

وتم التأكيد على أن استهداف المناطق التي تتميز بكثافة سكانها وفي ساعات ليلية باستخدام أسلحة توشكا او وسميرتش وسكاد وسائر الصواريخ والمدافع كبيرة العيار كان بغرض قتل عدد كبير من المسالمين العزل ورغم أن استهداف المسالمين عمدا جريمة حربية فإن أرمينيا واصلت جرائمها الحربية مستخفة بالقانون الدولي وسط اكتفاء الدول العالمية التي كانت تدعو لوقف اطلاق النار بالتحلي بالصمت والمشاهدة عن بعد فقط.

وتعرف أعضاء الوفد على آثار الفاشية الأرمينية في المكان واستمعوا إلى كوارث من فقدوا أقاربهم وأعضاء عائلاتهم وذويهم جراء غارات أرمينيا الليلية بالصواريخ وأسلحة الدمار الشامل.