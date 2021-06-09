البرلماني اللاتفي: من الواجب معاقبة مجرمي الإرهاب في كنجة

كنجة، 9 يونيو، أذرتاج

قال رومان ناؤدينيش انني انقل تعازي البرلمان اللاتفي إلى عائلات النسوة والأطفال والمسنين ضحايا اعمال إرهاب كنجة وما ارتكبته قوات أرمينيا المسلحة أمر غير معقول وآمل في تحقيق هذه الاعمال الإرهابية خلال مدة قصيرة ومعاقبة المجرمين. وعلى المجتمع الدولي أن يدين الجرائم الحربية كلها خاصة المرتكبة ضد المسالمين والمدنيين في أذربيجان. وكانت لاتفيا تتابع بدقة الاحداث والتطورات إبان تحرير أذربيجان أراضيها التاريخية من الاحتلال وكنا نقلق كثيرا بمصير المواطنين المسالمين العزل المتضررين خلال سير الحرب.

أفادت أذرتاج عن ناؤدينيش نائب البرلمان اللاتفي رئيس فريق تطوير التعاون مع البرلمان الأذربيجاني لدى البرلمان اللاتفي قوله على هامش زيارة قام بها لمدينة كنجة مع الوفد المرافق له إن المجتمع الدولي ينبغي له أن يجلب قيادة أرمينيا إلى المساءلة والمعاقبة بجانب فرض عقوبات على أرمينيا وكان من الواجب تطبيق ذلك منذ فترة طويلة واذا ضغط المجتمع الدولي على أرمينيا في حينها لكان من الممكن الإفلات من الحرب. وانا واقف حاليا امام المنازل المقصوفة. استهداف كنجة عمل إرهابي سافر. ولا تسمية أخرى لذلك. ويجب معاقبة الإرهابيين. وتعيش أرمينيا في عزلة كاملة. ويجب أن تعيش في ظروف سلمية مع جيرانك. ومشاهدة هذا المنظر يؤلم القلوب. ويجب أن يعيش الناس في ظروف سلمية. وعلى قيادة أرمينيا أن تتحرك تحركا معقولا وقد اعترف جميع العالم هذه الأراضي بأنها تراب أذربيجان.

وتناول الدبلوماسي اللاتفي ضرورة تسليم خرائط المناطق الملغومة إلى أذربيجان مبلغا أن نواب البرلمان اللاتفي يحررون بيانا خاصا وسيتم جمع التواقيع عليها من اجل توجيهه إلى أرمينيا مضيفا أن فريق الصداقة البرلماني اللاتفي الأذربيجاني يبذل كل جهده من اجل دعم أذربيجان في هذه القضية لان البلدين يربطهما تعاون رفيع المستوى.