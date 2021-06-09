رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي: أذربيجان شريك قيم جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي

غابالا، 9 يونيو، أذرتاج

قال كستوتيس يانكاؤسكاس إن هناك أشياء كثيرة يمكن لأذربيجان أن تقترح بها لأوروبا في مجال السياحة. عدد كبير من السياح الأوروبيين المسافرين إلى أذربيجان يعودون بمشاعر الرضا من هنا ويعترفون بانهم حصلوا على معلومات كثيرة حول أذربيجان حقا ويجب إحاطة سياح أوروبيين علما اكثر بأقاليم أذربيجان.

أفادت أذرتاج عن يانكاؤسكاس رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي في باكو قوله في تصريح له لصحفيين إن أذربيجان شريك قيم جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي مضيفا اننا حريصون على المزيد من تعزيز هذه الشراكة في كل مجال وآمل في تزايد العلاقات تعززا في المستقبل.

ثم تطرق يانكاؤسكاس إلى المشاريع المنفذة من قبل الاتحاد الأوروبي في أراضي محافظات شاماخي واسماعيلي وغابالا مؤكدا على مواصلة تحقيق مثل هذه المشاريع في المستقبل وقال اننا شهدنا أن المساعدة المالية الصغيرة للاتحاد الأوروبي أدت إلى تغيرات كبيرة إيجابية في حياة المستفيدين منها. ولأذربيجان تقاليد قديمة وثروات كبيرة وأكثرها قيمة ناس. ونبذل كل ما في وسعنا من اجل المزيد من تحسين ظروف الحياة للناس في الأقاليم والمزيد من إنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيها ويمكن أن نحقق مشاريع اكمل وانجح على أساس التجارب والخبرات المحرزة.