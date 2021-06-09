وفد برلمان لاتفيا يزور أغدام المحررة من وطأة احتلال أرمينيا

أغدام، 9 يونيو، أذرتاج

يزور رئيس فريق تشجيع التعاون مع البرلمان الأذربيجاني لدى برلمان لاتفيا رومان ناؤدينش مدينة أغدام المحررة من وطأة احتلال أرمينيا مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج أن غرض الزيارة تعريف أعضاء الوفد على الاعمال الوحشية والدمار والتخريب والهدم من قبل قوات أرمينيا المسلحة في مدينة أغدام.