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    وفد برلمان لاتفيا يزور مجمع البلاط مع ديوان الخان بناه علي في أغدام المحررة

    ٠٩.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٢٨]

    أغدام المحررة، 9 يونيو، أذرتاج

    زار رئيس فريق تشجيع التعاون مع البرلمان الأذربيجاني لدى برلمان لاتفيا رومان ناؤدينش مع الوفد المرافق له مجمع البلاط مع ديوان الخان بناه علي مؤسس امارة "خانية" قراباغ في أغدام المحررة.

    أفادت أذرتاج أن الوفد اللاتفي احيط علما واسعا بمجمع البلاط احد المنشآت التاريخية المعمارية الهندسية التي تعرضت للوحشية والدمار والهدم من قبل المحتلين الأرمن في محافظة اغدام. وقيل إن هذا المجمع من الممتلكات الأولى لسلالة الخان بناه علي مؤسس امارة "خانية" قراباغ اذ يعود إلى القرن الـ18 الميلادي ومثل سائر الاثار التاريخية الدينية والثقافية اهان الأرمن مجمع البلاط مع ديوان الخان بناه علي أيضا للهدم والتخريب والوحشية كما استخدموها كحظيرة لتربية الابقار والخنازير.

    كما خرب ودمر الأرمن المحتلون اضرحة الخان بناه علي والخان إبراهيم خليل ونجله مهدي قولو خان وكرمه خورشيد بانو ناتوان ومقابر ممثلي السلالة الخانية الاخرين.

    AZERTAG.AZ :وفد برلمان لاتفيا يزور مجمع البلاط مع ديوان الخان بناه علي في أغدام المحررة
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    وفد برلمان لاتفيا يزور مجمع البلاط مع ديوان الخان بناه علي في أغدام المحررة وفد برلمان لاتفيا يزور مجمع البلاط مع ديوان الخان بناه علي في أغدام المحررة وفد برلمان لاتفيا يزور مجمع البلاط مع ديوان الخان بناه علي في أغدام المحررة