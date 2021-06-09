أذربيجان: تطعيم 38 ألفا و466 شخص بلقاح كورونا في 9 يونيو

باكو، 9 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 38 ألفا و466 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 9 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 33 شخصا و394 منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و5072 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونين و624 ألف و876 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و679 ألف و448 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و945 الف و428 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.