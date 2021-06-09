وفد لاتفيا يتفقدون بقايا مسرح أغدام للدراما
AzerTAg.az
٠٩.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٣٧]
أغدام المحررة، 9 يونيو، أذرتاج
تفقد رئيس فريق تشجيع التعاون مع البرلمان الأذربيجاني لدى برلمان لاتفيا رومان ناؤدينش مع الوفد المرافق له بقايا مسرح أغدام للدراما الواقع على الشارع المركزي بالمدينة بجانب بقايا سائر المباني المدمرة والمخربة من قبل الأرمن.
أفادت أذرتاج أن الوفد اللاتفي احيط علما واسعا بالمنشآت التاريخية المعمارية الهندسية التي تعرضت للوحشية والدمار والهدم من قبل المحتلين الأرمن في محافظة أغدام.
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