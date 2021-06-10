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    المفوض الأوروبي: قبرص غير مستعدة لدخول منطقة شنغن

    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [٠٨:١٨]

    باكو، 10 يونيو (أذرتاج)

    قال المفوض الأوروبي للشئون الداخلية إلوا يوخانسون في مؤتمر صحفي ان قبرص ليست مستعدة لدخول منطقة شنغن.

    أفادت وكالة أذرتاج ان يوخانسون شدد على أهمية دخول بلدان الاتحاد الأوروبي في منطقة شنغن مشيرا الى ضرورة امتلاك تلك البلدان معايير خاصة لهذا. حاليا تلبي رومانيا وبلغاريا وكرواتيا من بلدان الاتحاد الأوروبي كل المطالب لدخول منطقة شنغن. ستنضم هذه البلدان قريبا الى منطقة شنغن. تضم منطقة شنغن حاليا 26 بلدا."

    AZERTAG.AZ :المفوض الأوروبي: قبرص غير مستعدة لدخول منطقة شنغن
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