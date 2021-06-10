باكو، 10 يونيو (أذرتاج) افتتح اليوم موسم السباحة في الشواطئ الأذربيجانية وفي أحواض السباحة الموجودة داخلها مع استئناف عمل أماكن رياضية. أفادت وكالة اذرتاج ان هذا جاء بناء على قرار مجلس الوزراء الاذربيجاني. يجب على السكان المستخدمين لخدمات الاحواض المائية التزام كل المتطلبات والتوصيات المحددة من قبل الهيئات الحكومية وبقرارات مجلس الوزراء.

AZERTAG.AZ : اليوم في أذربيجان: افتتاح موسم السباحة في الشواطئ

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