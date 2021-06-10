اليوم في أذربيجان: استئناف عمل المراكز التجارية الكبيرة

باكو، 10 يونيو (أذرتاج)

يستأنف اليوم في أذربيجان عمل المراكز التجارية الكبيرة ومراكز Mall التجارية، ذلك بناء على قرار أصدره رئيس الوزراء علي اسدوف في 26 مايو.

بناء على القرار، يستأنف عمل المراكز التجارية الكبيرة (باستثناء مراكز التسلية والأطفال الموجودة ضمنها ودور السينما) ابتداء من الساعة 00:00 في 10 يونيو.

يجب الذكر ان عمل المراكز التجارية الكبيرة كان متوقفا من 23 مارس عام 2020.