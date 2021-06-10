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    سياسة


    فرص توسيع التعاون بين البرلمانين الأذربيجاني والتركي واسعة ومفيدة

    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٤٨]

    أنقرة، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    التقى أعضاء مجموعة العمل برئاسة أهليمان أميرآصلانوف رئيس مجموعة العمل الأذربيجانية التركية حول العلاقات البرلمانية ألدار إبراهيموف وملاحات إبراهيم قيزي وفاضل مصطفى وألدار قولويف ورامن محمدوف وآغالار ولييف وستار محبالييف مع أمرالله إشلر رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والشباب والرياضة في الجمعية الوطنية التركية الكبرى، ذلك على هامش زيارتهم أنقرة.

    أفادت وكالة أذرتاج انه تمت مناقشة العلاقات بين المجلس الوطني الأذربيجاني والجمعية الوطنية التركية الكبرى البرلمان وكذلك اللجان ذات الصلة في البرلمانين وإشادة بتطور وآفاق العلاقات في مجال التعليم والثقافة والشباب والرياضة خلال الاجتماع الذي شارك فيه رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الاذربيجانية شامل أيريم وأعضاء المجموعة.

    قدم أهليمان أميرآصلانوف معلومات مفصلة حول مختلف جوانب سياسة الدولة تشمل التعليم والثقافة والشباب والرياضة في أذربيجان.

    ناقش الطرفان فرص لتوسيع التعاون في هذه المجالات.

    ولوحظ أن فرص توسيع التعاون بين البرلمانين الأذربيجاني والتركي واسعة ومفيدة.

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