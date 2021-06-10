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    بحث قضايا التعاون بين أذربيجان وباكستان في مجال الطيران العسكري في باكو

    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [١٥‎:١٢]

    باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    التقى نائب وزير الدفاع الأذربيجاني قائد القوات الجوية العسكرية الجنرال رامز طاهروف مع رئيس إدارة العمليات العسكرية في الجيش الباكستاني الجنرال نعمان زكريا والوفد المرافق له وذلك على هامش زيارتهم الى باكو.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجنرال رامز طاهروف أعرب عن ارتياحه لتعليم الطيارين العسكريين الأذربيجانيين في أكاديمية القوات الجوية الباكستانية وقال إن تطوير التعاون بين البلدين في مجال الطيران العسكري وبما في ذالك التعليم العسكري والمجالات الأخرى ساهم في زيادة تعزيز القدرة القتالية لجيوشنا.

    وأشار الجنرال نعمان زكريا إلى أن تدريب الطيارين العسكريين الأذربيجانيين في المؤسسات التعليمية العسكرية الباكستانية وتدريب أطقم طائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية الباكستانية في مراكز تدريب الطيران الأذربيجانية هو مؤشر على التطور الناجح للتعاون في مجال الطيران العسكري بين البلدين.

    ناقش الجانبان قضايا توسيع العلاقات بين القوات الجوية الأذربيجانية والباكستانية.

    AZERTAG.AZ :بحث قضايا التعاون بين أذربيجان وباكستان في مجال الطيران العسكري في باكو
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