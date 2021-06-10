6 مسارات للتنزه السياحي مشياً على الأقدام في القرى الجبلية في قوبا وقوسار شمال أذربيجان

باكو، 10 يونيو (أذرتاج)

تعرض 6 مسارات للتنزه السياحي مشيا على الاقدام في القرى الجبلية لمحافظتي قوبا وقوسار.

أفادت وكالة أذرتاج ان الراغبين في المشي لمسافات طويلة والاستمتاع بالتجول بين الجبال والمناظر الطبيعية الساحرة المناطق الشمالية في أذربيجان يمكنهم اختيار هذه المسارات: خيناليق – قالا خودات (8.2 كم)، قالا خودات – قريز (9.3 كم)، قريز – قريزدهنه (8,5 كم) في محافظة قوبا، او مركز شاه داغ السياحي – لازا (4.7 كم) ولازا – كوزون (6.5 كم) وكوزون – يرغي كيك (8 كم) في محافظة قوسار.

لتسهيل استراحة السياح، تم ترسيم مسارات سياحية جبلية في قوبا وقوسار. ووضعت شارات معينة وخريطة المسارات ودرجة التعقيد في المسار والمسافة العامة وغيرها من المعلومات.

يوصى للسياح بالجولة تحت مراقبة الدليل السياحي المحلي.