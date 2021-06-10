البنزين ووقود الديزل يباع بقيمة 967 مليون مانات
AzerTAg.az
١٠.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٤٤]
باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
تم بيع البنزين ووقود الديزل بقيمة 967.2 مليون مانات للمستهلكين في شبكة تجارة التجزئة خلال أشهر يناير - مايو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية ان هذا الرقم هو 2.2 في المئة أقل من نفس الفترة من العام الماضي.
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