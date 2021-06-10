البنزين ووقود الديزل يباع بقيمة 967 مليون مانات

باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تم بيع البنزين ووقود الديزل بقيمة 967.2 مليون مانات للمستهلكين في شبكة تجارة التجزئة خلال أشهر يناير - مايو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية ان هذا الرقم هو 2.2 في المئة أقل من نفس الفترة من العام الماضي.