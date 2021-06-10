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    اقتصاد


    البنزين ووقود الديزل يباع بقيمة 967 مليون مانات

    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [١٥‎:٤٤]

    باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تم بيع البنزين ووقود الديزل بقيمة 967.2 مليون مانات للمستهلكين في شبكة تجارة التجزئة خلال أشهر يناير - مايو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية ان هذا الرقم هو 2.2 في المئة أقل من نفس الفترة من العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :البنزين ووقود الديزل يباع بقيمة 967 مليون مانات
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