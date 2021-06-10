باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج) أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 164 دولة. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 96 دولة واستيرادها من 152 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

AZERTAG.AZ : أذربيجان تصدر منتجات إلى 96 دولة في العام الجاري

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده