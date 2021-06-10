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    اقتصاد


    أذربيجان تصدر منتجات إلى 96 دولة في العام الجاري

    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [١٥‎:٤٩]

    باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 164 دولة.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 96 دولة واستيرادها من 152 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر منتجات إلى 96 دولة في العام الجاري
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