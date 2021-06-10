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    انخفاض حجم الناتج المحلي الإجمالي في 5 أشهر

    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٠٤]

    باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 5 أشهر من هذا العام بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبلغ 31 مليار و532.5 مليون مانات. وكان الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد 3150.6 مانات.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الصناعة احتلت 41.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و10.4 في المائة في التجارة و7.5 في المائة في النقل والتخزين و5.3 في المائة في البناء و4.2 في المائة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك وفي المائة في الإقامة للسياح والمطاعم العامة و1.9 في المائة في المعلومات والاتصالات و18.8 في المائة في تمثل القطاعات الأخرى. وشكل صافي الضرائب على المنتجات والاستيراد 9.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

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