توسيع التعاون بين دائرتي هجرة أذربيجان وتركيا

باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

التقى رئيس دائرة الهجرة الحكومية الأذربيجانية وصال حسينوف بالسفير التركي المعين حديثا لدى أذربيجان جاهد باغجي.

أفادت وكالة اذرتاج ان وصال حسينوف حيا بحرارة السفير وهنأه على تعيينه الجديد. وأشاد بدعم تركيا لموقف أذربيجان الشرعي في تحرير أراضيها القديمة بفضل شجاعة جيشها مشيرا إلى أن العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين رئيسي الدولتين تعمل على زيادة تعميق العلاقات الدولية.

وقال رئيس دائرة الهجرة إن التقارب اللغوي والثقافي بين البلدين هو أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في كثافة الهجرة المتبادلة. يحتل المواطنون الأتراك المرتبة الأولى بين الأجانب الذين يعيشون ويعملون في أذربيجان وهذا الاتجاه يتزايد كل عام. هذا يسمح بتوسيع التعاون بين دائرات الهجرة. وفقا للاتفاقية الموقعة بين حكومتي أذربيجان وتركيا، يستمر نظام الإعفاء من التأشيرة للمواطنين على أساس بطاقات الهوية الوطنية. وتطرق وصال حسينوف إلى تبسيط مشاركة مواطنينا في النشاط العمالي وأشار إلى أن التعاون في مجال الهجرة سيحقق نتائج مهمة.

وأعرب السفير جاهد باغجي عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وعن ارتياحه للتعاون المتبادل. كما أعرب عن ثقته في أنه سيتم تنفيذ مشاريع مهمة لزيادة تطوير العلاقات في مجال الهجرة. وأكد أنهم مهتمون بمزيد من تبسيط العلاقات بين كلا البلدين.

وفي النهاية، تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.