أذربيجان: تسجيل 75 حالة جديدة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافي 281 مصاب

باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سجلت إصابة 75 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 281 مصاب هذا المرض وتوفي شخص مصاب بالفيروس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 334 ألف و992 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 327 ألف و907 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4951 مريض منهم ويستمر علاج 2134 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و597 ألف و849 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8618 فحص طبي.