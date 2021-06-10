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    أذربيجان: تطعيم 37 ألفا و162 شخص بلقاح كورونا في 10 يونيو

    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [١٧:١٨]

    باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 37 ألفا و162 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 10 يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 32 شخصا و670 منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و4492 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونين و662 ألف و38 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و712 ألف و118 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و949 الف و920 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 37 ألفا و162 شخص بلقاح كورونا في 10 يونيو
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