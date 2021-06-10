ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 175 مليون شخص

باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع أكثر من 3 ملايين و778 ألف شخص خلال حتى الآن.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع الى 175 مليون و216 ألف شخص.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: الهند والبرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا.

أصيب 34 مليونا و264 ألف شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها الهند (29 مليون و183 ألف شخص) والبرازيل (17 مليون و125 ألف).