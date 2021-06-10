  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 175 مليون شخص

    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٨]

    باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع أكثر من 3 ملايين و778 ألف شخص خلال حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع الى 175 مليون و216 ألف شخص.

    يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

    ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

    وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: الهند والبرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا.

    أصيب 34 مليونا و264 ألف شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها الهند (29 مليون و183 ألف شخص) والبرازيل (17 مليون و125 ألف).

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 175 مليون شخص
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [٠٨:١٨]
    المفوض الأوروبي: قبرص غير مستعدة لدخول منطقة شنغن
    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [٠٨:٠٤]
    بحث طرق تطوير العلاقات التركية القيرغيزية في انقرة
    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [٠٨:٠٠]
    أوزبكستان وطاجكستان توقعان معاهدة بقيمة 730 مليون دولار
    ٠٩.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٤٠]
    الاتحاد الأوروبي يتبرع بـ 11 مليون يورو لأوزبكستان
    ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 175 مليون شخص