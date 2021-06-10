المصارعة الوطنية تتأهل لنصف النهائي في بطولة "بولند أوبن"

وارسو، 10 يونيو، أذرتاج

تستمر بطولة "بولند أوبن" للمصارعة في وارسو عاصمة بولندا.

أفادت أذرتاج أن المصارعات انضممن الى التنافس في 10 يونيو اليوم الثالث من البطولة.

وتغلبت المصارعة الوطنية ماريا ستادنيك التي تتنافس في الزنة الـ50 كغ على المصارعة الرومانية في انطلاقة مشوارها. وفي مرحلة ربع النهائي تجاوزت على المصارعة الامريكية خلال مدة دقيقة وثماني عشرة ثانية لتتأهل لمرحلة نصف النهائي الذي تتنافس فيه مع المصارعة الروسية ماريا تئوميريكوفا.

يذكر أن المصارعين الوطنيين في المصارعة الحرة حاجي علييف الذي تنافس في البطولة بالزنة الـ70 كغ وحاجي مراد حاجييف الذي خاض البطولة في الزنة الـ74 كغ حصدا البرونزيتين.