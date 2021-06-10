عقد اجتماع تال لمقر التنسيق للفعاليات في الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

عقد اجتماع تال لمقر التنسيق المنشأ بمرسوم الرئيس الأذربيجاني الصادر في 24 نوفمبر عام 2020م بشأن معالجة مركزة للقضايا في الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.

أفادت أذرتاج أن رئيس الديوان الرئاسي ومقر التنسيق سمير نورييف افتتح الاجتماع وذكر زيارتي الرئيس الأذربيجاني الشهر السابق لمدينتي شوشا وأغدام مضيفا أن رئيس الدولة تفقد خلال الزيارتين ميدانيا اعمال اعادة البناء والإعمار المنفذة فيهما ومشاركته في عدد من حفلات وضع حجر الاساس واعطى توجيهات ضرورية.

واستلفت سمير نورييف أن مقر التنسيق مسترشد في فعالياته اليومية بالتوجيهات الملموسة والمهام المنوطة التي اعطاها رئيس الدولة.

واستمع الاجتماع الى تقارير حول ما يعد من القضايا الاولوية لدى الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني من تطهير الألغام وحالة تنفيذ مشاريع الإعمار والتخطيط العمراني والبنية التحتية للنقل والاتصالات والمواصلات وادارة موارد المياه وكفاءة الاستفادة منها وتوثيق وجرد الآثار التاريخية الثقافية والتدابير المتخذة في مجال حماية تلك الآثار والضمان الاجتماعي لافراد عائلات الشهداء وقدماء الحرب من المعاقين والمصابين والجنود المشاركين في الحرب واعطيت توجيهات ضرورية في كل قضية على حدة.

وتم التأكيد في الاجتماع على أن المقر يستهدف كفاءة الاستفادة من جميع الموارد والمصادر المعبأة في سبيل تنفيذ توجيهات الرئيس الأذربيجاني بشأن اجراء اعمال الإعمار واعادة البناء في الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني بما يوافق مع اعلى المعايير والمواصفات.