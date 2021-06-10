معرض ثان من مركز "يارات" للفنون الجميلة: "أنت نفسُك" – تقرير مصور

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

ينظم مركز "يارات" للفنون الجميلة معرضا ثانيا باسم "أنت نفسُك" 10 يونيو اليوم.

أفادت أذرتاج أن هذا المعرض لمؤلفه الرسام رشاد علي اكبروف الذي يقدم معرضه الانفرادي الذي يخرج من اطر التجربة حيث يتقدم الرسام علي اكبروف في معرضه هذا المنظم بصفته مشروعا غامرا بتماثيل وتطبيقات اعدها بطلب "يارات" باستخدام مختلف المواد ليكون له تجربة حديثة تفاجئ المشاهدين .

وكأن المعرض حوارٌ للرسام مع المشاهد دون صوت مع إجباره على التفكر والتدبر والعنصر الرئيسي لذلك الحوار هو متاهة تنطلق من فكرة حركة وتجدد وولادة جديدة كرمز الى طريق يقود الرجل الى الحقيقة وتحقيق الذات والعلم بنفسه.

كما يعكس المعرض عن تحويل موضوع المتاهة وتوسيع فكرتها اكثر من تكييفها ويتحدث الرسام في هذه الرحلة عن تطورات ماضية وواقعة باستخدام مختلف الادوات.

ويتناول الرسام في اللوحات والنتاجات التي تتضمن عناصر الترجمة الذاتية موضوع الذاكرة والذكريات الذي يتراوح بين العاب الطفولة ومقاطع تخص معيشة بلد عضو للاتحاد السوفييتي البائد.

ويستقبل المعرض مشاهدين الى 23 يونيو.