  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والتركية

    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [٢٣:٤٥‎]

    باكو، 10 يونيو، أذرتاج

    عقدت مشاورات سياسية تالية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والتركية على مستوى نائبي وزيري الخارجية في أنقرة 10 يونيو.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن المشاورات ارتكزت على المسائل الخاصة بالعلاقات الثنائية ومتعددة الجوانب.

    وعقدت على هامش المشاورات السياسية لقاءات بين نائب وزير الخارجية الأذربيجاني خلف خلفوف ونائبي وزير الخارجية التركي يافوز سليم قيران وسادات أونال.

    وجرى في اللقاءات تبادل الاراء حول القضايا الاقليمية والدولية مع بحث العلاقات الثنائية بين أذربيجان وتركيا.

     

     

    AZERTAG.AZ :مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والتركية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [٢١:٥‎٩]
    عقد اجتماع تال لمقر التنسيق للفعاليات في الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني
    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٢٤]
    الأكاديمي الأردني المعروف: يجب تنظيم حملة عالمية ضد الجرائم الأرمينية بحق الصحفيين
    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٤٨]
    فرص توسيع التعاون بين البرلمانين الأذربيجاني والتركي واسعة ومفيدة
    ٠٩.٠٦.٢٠٢١ [٢١:٢٧]
    نائب رئيس الوزراء يلتقي وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني
    مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والتركية