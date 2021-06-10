مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والتركية

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

عقدت مشاورات سياسية تالية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والتركية على مستوى نائبي وزيري الخارجية في أنقرة 10 يونيو.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن المشاورات ارتكزت على المسائل الخاصة بالعلاقات الثنائية ومتعددة الجوانب.

وعقدت على هامش المشاورات السياسية لقاءات بين نائب وزير الخارجية الأذربيجاني خلف خلفوف ونائبي وزير الخارجية التركي يافوز سليم قيران وسادات أونال.

وجرى في اللقاءات تبادل الاراء حول القضايا الاقليمية والدولية مع بحث العلاقات الثنائية بين أذربيجان وتركيا.