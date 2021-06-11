وزارة الدفاع: قوات أرمينيا المسلحة تطلق النار على قوات أذربيجان في كلبجار المحررة

كلبجار، 10 يونيو، أذرتاج

نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية بيانا بشأن اطلاق قوات أرمينيا المسلحة النار على قوات أذربيجان في كلبجار المحررة.

أفادت أذرتاج أن بيان وزارة الدفاع جاء فيه ما يلي:

" نشرت وزارة الدفاع الأرمينية بيانا بشأن اطلاقها النار على وحدات قوات أذربيجان المسلحة المرابطة في محافظة كلبجار في منطقة حدود أرمينيا وأذربيجان الدولية.

تم تأكيد حقيقة اطلاق قوات أرمينيا المسلحة النار على مواقع قوات أذربيجان ولا خسارة في الارواح او مصاب في صفوف قوات أذربيجان المسلحة جراء اطلاق النار.

هذه الواقعة تدل مرة اخرى على أن أرمينيا تواصل سياسة تصعيد حدة التوتر في مناطق الحدود الدولية بين البلدين وتنفيذ استفزازات عسكرية في الفترة ما قبل الانتخابات.

والمسؤولية كلها عن الحادثة الواقعة تقع على أرمينيا. "