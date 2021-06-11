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    المصارعة الوطنية ستادنيك تفوز ببطولة "بولند أوبن"

    ١١.٠٦.٢٠٢١ [٠٠:٥‎٧]

    وارسو، 11 يونيو، أذرتاج

    فازت المصارعة الوطنية ماريا ستادنيك ببطولة "بولند أوبن" المنظمة في وارسو عاصمة بولندا.

    أفادت أذرتاج أن ستادنيك التي تنافست في البطولة بالزنة الـ50 كغ تغلبت على المصارعة الرومانية أميليا فوكو في انطلاقة مشوارها. وفي مرحلة ربع النهائي تجاوزت على المصارعة الامريكية أرين غولدستون خلال مدة دقيقة وثماني عشرة ثانية لتتأهل لمرحلة نصف النهائي الذي تتنافس فيه مع المصارعة الروسية ماريا تئوميريكوفا التي خسرت أمام المصارعة الوطنية الأذربيجانية ايضا.

    وفي نهائي البطولة فازت ستادنيك على المصارعة الاوكرانية اوكسانا ليفاتش لتحصد الذهبية.

    يذكر أن المصارعين الوطنيين في المصارعة الحرة حاجي علييف الذي تنافس في البطولة بالزنة الـ70 كغ وحاجي مراد حاجييف الذي خاض البطولة في الزنة الـ74 كغ حصدا البرونزيتين.

     

    AZERTAG.AZ :المصارعة الوطنية ستادنيك تفوز ببطولة "بولند أوبن"
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