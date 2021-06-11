  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزير الخارجية يستقبل سفير بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

    ١١.٠٦.٢٠٢١ [٠٠:٥‎٩]

    باكو، 11 يونيو، أذرتاج

    استقبل وزير الخارجية جيهون بايراموف 10 يونيو سفير بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في باكو جيمس شارب.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزير قدم الى السفير البريطاني معلومات مفصلة حول الاوضاع الراهنة في المنطقة خاصة التوترات الاخيرة الواقعة في منطقة الحدود والخطوات المتخذة من قبل أذربيجان بشأن تنفيذ البيانين الثلاثيين وتهلكة الألغام المزروعة من قبل أرمينيا في الاراضي المحررة من الاحتلال وعواقبها الوخيمة.

    ورفع الوزير الشكر على دعم بريطانيا العظمى لفعاليات أذربيجان في مجال تطهير الاراضي المحررة من الالغام.

    وتبادل الطرفان وجهات نظر حول المسائل الخاصة بالجائحة بما فيه التدابير المتخذة في البلد في تخفيف قواعد نظام الحجر الصحي الصارم وزيارات مواطني البلاد الاجنبية وغيرها.

    كما ارتكز اللقاء على بحث المسائل الاقليمية والأمنية الدولية ذات الاهتمام المشترك.

     

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يستقبل سفير بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [٢٣:٤٥‎]
    مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والتركية
    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [٢١:٥‎٩]
    عقد اجتماع تال لمقر التنسيق للفعاليات في الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني
    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٢٤]
    الأكاديمي الأردني المعروف: يجب تنظيم حملة عالمية ضد الجرائم الأرمينية بحق الصحفيين
    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٤٨]
    فرص توسيع التعاون بين البرلمانين الأذربيجاني والتركي واسعة ومفيدة
    وزير الخارجية يستقبل سفير بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وزير الخارجية يستقبل سفير بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وزير الخارجية يستقبل سفير بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية