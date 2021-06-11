وزير الخارجية يستقبل سفير بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

باكو، 11 يونيو، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية جيهون بايراموف 10 يونيو سفير بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في باكو جيمس شارب.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزير قدم الى السفير البريطاني معلومات مفصلة حول الاوضاع الراهنة في المنطقة خاصة التوترات الاخيرة الواقعة في منطقة الحدود والخطوات المتخذة من قبل أذربيجان بشأن تنفيذ البيانين الثلاثيين وتهلكة الألغام المزروعة من قبل أرمينيا في الاراضي المحررة من الاحتلال وعواقبها الوخيمة.

ورفع الوزير الشكر على دعم بريطانيا العظمى لفعاليات أذربيجان في مجال تطهير الاراضي المحررة من الالغام.

وتبادل الطرفان وجهات نظر حول المسائل الخاصة بالجائحة بما فيه التدابير المتخذة في البلد في تخفيف قواعد نظام الحجر الصحي الصارم وزيارات مواطني البلاد الاجنبية وغيرها.

كما ارتكز اللقاء على بحث المسائل الاقليمية والأمنية الدولية ذات الاهتمام المشترك.