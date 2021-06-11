باكو، 11 يونيو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 11 يونيو حزيران اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0179 أورو EUR 1 2.0681 دولار أسترالي AUD 1 1.3143 روبل بلاروس BYN 1 0.6802 ريال برازيلي BRL 1 0.3358 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1238 كرون دنماركي DKK 1 0.2781 لاري جورجي GEL 1 0.5403 روبي هندي INR 1 0.0233 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2191 دولار كندا CAD 1 1.403 دينار الكويت KWD 1 5.6528 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4128 بيسو المكسيك MXN 1 0.0862 جنيه مصري EGP 1 0.1083 لاي مولدوفا MDL 1 0.0961 كرون النرويج NOK 1 0.2052 زلوتي بولندا PLN 1 0.4623 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0235 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4546 دولار سنغافورة SGD 1 1.2835 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503 دولار تايوان TWD 1 0.0614 ليرة تركيا TRY 1 0.1979 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0627 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2207 كرون التشيك CZK 1 0.0814 يوان الصين CNY 1 0.2662 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3984 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5243 كرون السويد SEK 1 0.2056 فرنك سويسرا CHF 1 1.8972 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1525 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.5514 بيسو تشيلي CLP 100 0.2362 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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