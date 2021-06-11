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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١١.٠٦.٢٠٢١ [١١:١٩]

    باكو، 11 يونيو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 11 يونيو حزيران اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

     

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.0179

    أورو

    EUR

    1

    2.0681

    دولار أسترالي

    AUD

    1

    1.3143

    روبل بلاروس

    BYN

    1

    0.6802

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.3358

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.1238

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.2781

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.5403

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0233

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.2191

    دولار كندا

    CAD

    1

    1.403

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.6528

    رينجيتي ماليزي

    MYR

    1

    0.4128

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.0862

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.1083

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.0961

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.2052

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.4623

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.004

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.0201

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.0235

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.4546

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.2835

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4533

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1503

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.0614

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.1979

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.0627

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.2207

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.0814

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.2662

    جنيه إنكلترا 

    GBP

    1

    2.3984

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.5243

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.2056

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.8972

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.1525

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.1126

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.5514

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.2362

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.0161

    روبيا إندونيسيا

    IDR

    100

    0.0119

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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