  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني تعزي في حسابها الرسمي على الانستغرام في وفاة رئيس أساقفة أبرشية باكو وأذربيجان

    ١١.٠٦.٢٠٢١ [١١:٤٠]

    باكو،11 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    كتبت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا في حسابها الرسمي على الانستغرام عن وفاة رئيس أساقفة أبرشية باكو وأذربيجان ألكسندر ايشاين.

    وجاء في التدوينة ان "رئيس أساقفة أبرشية باكو وأذربيجان قداسة الكسندر كان رجلا مخلصا ولبلبا وكريما. لقد أكسبه تفانيه الذي لا يتزعزع في مهنته ومساهمته في تطوير قيم التعددية الثقافية وتوسيع الحوار بين الأديان والحضارات محبة واحتراما كبيرين في أذربيجان. ستعيش ذكراه المشرقة إلى الأبد في قلب كل واحد منا. في هذا اليوم الحزين أسأل الله تعالى أن يرحمه والصبر على أقاربه وأصدقائه!"a

    AZERTAG.AZ :النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني تعزي في حسابها الرسمي على الانستغرام في وفاة رئيس أساقفة أبرشية باكو وأذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٣.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٣٨]
    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تدشين محطة "بناقدي" الفرعية للطاقة الكهربائية
    ٠٣.٠٦.٢٠٢١ [٠١:١٧]
    مكالمة هاتفية بين رئيسي أذربيجان والصين
    ٠٣.٠٦.٢٠٢١ [٠٠:٣٢]
    رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي يتصل بالرئيس إلهام علييف هاتفيا
    ٣٠.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٢:٠٧]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير النقل والبنية التحتية التركي مع الوفد المرافق له
    النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني تعزي في حسابها الرسمي على الانستغرام في وفاة رئيس أساقفة أبرشية باكو وأذربيجان النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني تعزي في حسابها الرسمي على الانستغرام في وفاة رئيس أساقفة أبرشية باكو وأذربيجان