النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني تعزي في حسابها الرسمي على الانستغرام في وفاة رئيس أساقفة أبرشية باكو وأذربيجان

باكو،11 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

كتبت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا في حسابها الرسمي على الانستغرام عن وفاة رئيس أساقفة أبرشية باكو وأذربيجان ألكسندر ايشاين.

وجاء في التدوينة ان "رئيس أساقفة أبرشية باكو وأذربيجان قداسة الكسندر كان رجلا مخلصا ولبلبا وكريما. لقد أكسبه تفانيه الذي لا يتزعزع في مهنته ومساهمته في تطوير قيم التعددية الثقافية وتوسيع الحوار بين الأديان والحضارات محبة واحتراما كبيرين في أذربيجان. ستعيش ذكراه المشرقة إلى الأبد في قلب كل واحد منا. في هذا اليوم الحزين أسأل الله تعالى أن يرحمه والصبر على أقاربه وأصدقائه!"a