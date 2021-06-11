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    زلزال في محافظة ليريك

    ١١.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٦]

    باكو، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر محافظة ليريك جنوب أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز الرصد الزلزالي التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزات الأرضية وقعت امس في الساعة 02:39 بالتوقيت المحلي وعلى بعد 14 كيلومترا من محطة لنكران الأذربيجانية.

    ووقعت الهزات الأرضية على عمق 12 كم.

     

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