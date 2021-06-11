باكو، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج) ضرب زلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر محافظة ليريك جنوب أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز الرصد الزلزالي التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزات الأرضية وقعت امس في الساعة 02:39 بالتوقيت المحلي وعلى بعد 14 كيلومترا من محطة لنكران الأذربيجانية. ووقعت الهزات الأرضية على عمق 12 كم.

AZERTAG.AZ : زلزال في محافظة ليريك

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