زلزال في محافظة ليريك
AzerTAg.az
١١.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٦]
باكو، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر محافظة ليريك جنوب أذربيجان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز الرصد الزلزالي التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزات الأرضية وقعت امس في الساعة 02:39 بالتوقيت المحلي وعلى بعد 14 كيلومترا من محطة لنكران الأذربيجانية.
ووقعت الهزات الأرضية على عمق 12 كم.
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