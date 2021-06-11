  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية بوزلو لمحافظة لاجين (فيديو)

    ١١.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٣٦]

    باكو، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية بوزلو لمحافظة لاجين المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر ان الجيش الأرميني احتل القرية في عام 1992. تم تحرير محافظة لاجين في 1 ديسمبر بحسب البيان المشترك الموقع بين رئيسي أذربيجان وروسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر نتيجة الانتصار العظيم للجيش الأذربيجاني الشجاع في الحرب الوطنية.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16233923811578811767.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية بوزلو لمحافظة لاجين (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٦.٢٠٢١ [٠٠:٢٢]
    وزارة الدفاع: قوات أرمينيا المسلحة تطلق النار على قوات أذربيجان في كلبجار المحررة
    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [١٥‎:١٢]
    بحث قضايا التعاون بين أذربيجان وباكستان في مجال الطيران العسكري في باكو
    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [١١:٣٣]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية جبلي المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)
    ٠٩.٠٦.٢٠٢١ [١٩:٥‎٠]
    قائد البحرية الأذربيجانية يزور الأكاديمية البحرية الباكستانية
    وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية بوزلو لمحافظة لاجين (فيديو)