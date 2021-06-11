عقد عدد من الاجتماعات للوفد الأذربيجاني في باكستان

باكو، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

عقد وفد برئاسة قائد البحرية الأذربيجانية الأدميرال سوبهان باكيروف سلسلة من الاجتماعات خلال زيارته لجمهورية باكستان الإسلامية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه في البداية، قام الوفد الأذربيجاني بزيارة ضريح مؤسس الدولة الباكستانية محمد علي جناح في مدينة كراتشي ووضع إكليلا من الزهور امام قبره.

ثم زار الوفد الأذربيجاني الأسطول البحري الباكستاني.

تبادل الخبرات بين السفن الحربية في إطار التعاون بين القوات البحرية الأذربيجانية والباكستانية خلال لقاء الأدميرال سوبهان باكيروف مع قائد البحرية الباكستانية الأدميرال أوفايس أحمد بلجرامي. وتمت مناقشة تنظيم زيارات متبادلة للبحارة وقضايا أخرى.

كما التقى الوفد الأذربيجاني مع العميد البحري نويد أشرف قائد قيادة الحرس الوطني الباكستاني في كراتشي.

ناقش الطرفان تطوير البنية التحتية البحرية وتنظيم حماية الموانئ البحرية وغيرها من القضايا. كما زار الوفد العسكري الأذربيجاني حوض بناء السفن والأعمال الهندسية في كراتشي.

تم تقديم مؤتمر تفصيلي حول القوة الإنتاجية للمصنع والخصائص التكتيكية والفنية للسفن من مختلف الأنواع وتطبيقها القتالي والأسلحة الموجودة في ترسانتها خلال الاجتماعات مع إدارة الشركة.

في النهاية، ناقش الطرفان تطوير التعاون في بناء السفن واعمال صيانة السفن.