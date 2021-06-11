وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قيجاقوزلو المحررة في محافظة فضولي (فيديو)

باكو، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية قيجاقوزلو بمحافظة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحرير القرية في 21 أكتوبر من عام 2020.

تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

https://video.azertag.az/files/video/2021/2/162340224529915293.mp4