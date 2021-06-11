مواجهة بين منتخبي أذربيجان وجورجيا
AzerTAg.az
١١.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٠٥]
باكو، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
ستقابل اليوم مباراة ودية للمنتخب الأذربيجاني لكرة القدم النسائي ضمن معسكر تدريبي في تبليسي.
أفادت وكالة اذرتاج ان المنتخب الاذربيجاني سيقابل جورجيا. وستبدأ المباراة في الساعة 18:00.
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