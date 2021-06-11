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    مواجهة بين منتخبي أذربيجان وجورجيا

    ١١.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٠٥‎]

    باكو، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ستقابل اليوم مباراة ودية للمنتخب الأذربيجاني لكرة القدم النسائي ضمن معسكر تدريبي في تبليسي.

    أفادت وكالة اذرتاج ان المنتخب الاذربيجاني سيقابل جورجيا. وستبدأ المباراة في الساعة 18:00.

     

    AZERTAG.AZ :مواجهة بين منتخبي أذربيجان وجورجيا
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