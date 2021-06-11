قراباغ أغدام يتعاقد مع لاعب وسط من كوريتيبا البرازيلي
AzerTAg.az
١١.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٥٥]
باكو، 11 يونيو، أذرتاج
عزز نادي قراباغ اغدام تكشيله بلاعب وسط برازيلي.
أفادت أذرتاج عن بيان النادي أنه تعاقد مع لاعب الوسط كادي يوري بورجيس مالينوفسكي لمدة سنتين زائدة سنة.
ويرتدي القميص رقم 20.
ولاعب الوسط البالغ 25 عاما من عمره من مدرسة نادي كوريتيبا البرازيلي وارتدى قميصه إلى 2019م.
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