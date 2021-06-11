حسن روحاني: التعاون الثلاثي بين إيران وروسيا وأذربيجان مثال جيد للمنطقة

طهران، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تتطور علاقات التعاون الثلاثي بين إيران وروسيا وأذربيجان وهو مثال جيد للمنطقة.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الإيراني حسن روحاني في حفل افتتاح محطة الطاقة الكهرحرارية التي تأسست بمساعدة روسيا في محافظة هرمزجان.

تطرق حسن روحاني إلى العلاقات الروسية الإيرانية في الحفل عبر اتصال مرئي.

كما لوحظ أن تطوير علاقات التعاون المتبادل بين البلدين مفيد للمنطقة أيضا. يلعب هذا التعاون دورا مهما في حل المشكلات الإقليمية والعالمية.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الدول الثلاث تتعاون في تنفيذ مشاريع اقتصادية ذات طابع عالمي.