قوات أرمينيا تطلق النار باستمرار من أراضيها على مواقع جيش أذربيجان في كلبجار
AzerTAg.az
١١.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٠]
كلبجار المحررة، 11 يونيو، أذرتاج
مواقع جيش أذربيجان في أراضي محافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني تعرضت لطلقات نارية مستمرة عن مواقع قوات أرمينيا في منطقة يوخاري شورجا بولاية واردينيس الأرمينية من الساعة 13.45 يوم 11 يونيو اليوم باستخدام الأسلحة النارية مختلفة العيار.
أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أنه لا خسارة في الأرواح بين افراد جيش أذربيجان جراء الحادث.
وقالت إن الأوضاع مستقرة في المنطقة حاليا وظروف العملية تحت سيطرة قوات أذربيجان.
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