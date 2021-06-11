أردوغان: تركيا وأذربيجان توقعان اتفاقية ثنائية شاملة

باكو، 11 يونيو (أذرتاج)

ستوقع تركيا مع أذربيجان اتفاقية ثنائية شاملة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول التركية ان رئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان قال في كلمة ألقاها في إسطنبول انه سيتوجه بعد آخر لقاءاته الثنائية على هامش قمة الناتو إلى أذربيجان، حيث سيحط في مدينة فضولي أولا.

ولفت إلى أنه بعد ذلك سيتوجه إلى مدينة شوشة (المحررة من الاحتلال الأرميني في إقليم قره باغ) حيث يلتقي نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وأردف: "سألتقي أخي علييف في شوشة وسنوقع اتفاقية ثنائية شاملة بين البلدين".

يجب الذكر ان زيارة الرئيس التركي الى أذربيجان تتوقع في 14-16 يونيو. على هامش الزيارة سيشاهد الرئيس التركي مباراة بين تركيا وولز في ملعب باكو الأولمبي.